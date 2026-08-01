Визначився перший фіналіст Ліги націй

У суботу, 1 серпня, стартував півфінальний раунд плейоф чоловічої Ліги націй із волейболу, де сильнішого в першому матчі визначали збірні Словенії та Польщі.

Чинні чемпіони турніру підтвердили свій статус фаворита. Вони не мали жодних проблем із суперником, здолавши словенців у трьох сетах.

За другу путівку до фіналу боротимуться Японія та США. Їхнє очне протистояння розпочнеться о 14:30 за київським часом.

Чоловіча Ліга націй-2026

1/2 фіналу, 1 серпня

Словенія – Польща 0:3 (16:25, 19:25, 17:25)

Нагадаємо, що збірна України також брала участь у плейоф Ліги націй. Це був дебютний виступ "синьо-жовтих" на такому рівні.

Підопічні Рауля Лосано у чвертьфіналі грали саме з поляками. Вони поступились лідеру світового рейтингу в чотирьох партіях.