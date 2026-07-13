Українка Шаргородська стала найкращою пасуючою Ліги націй

Українка Дар'я Шаргородська увійшла до Dream Team Ліги націй-2026, отримавши звання найкращої пасуючої турніру.

За підсумками основного раунду українська волейболістка віддала 410 результативних передач - це найкращий показник серед усіх гравчинь її амплуа.

Для Шаргородської цей сезон став дебютним у Лізі націй і одразу історичним. Українська пасуюча впевнено керувала грою збірної, допомігши команді здобути три перемоги в основному раунді.

Зазначимо, що із цього сезону організатори змінили принцип формування символічної збірної: тепер Dream Team визначають виключно за статистичними показниками, без голосування вболівальників. Винятком залишається лише звання найціннішої гравчині (MVP), яке буде присуджене після завершення плейоф.

Нагадаємо, що протягом третього ігрового тижня Ліги націй збірна України поступилася Італії з рахунком 3:1, зазнала фіаско від країни-господарки турніру Китаю (0:3), програла Домініканській Республіці (2:3) та в заключному поєдинку здобула звитягу над Бельгією 3:2.