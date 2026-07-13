Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Українка Шаргородська стала найкращою пасуючою Ліги націй

Олександр Булава — 13 липня 2026, 17:14
Українка Шаргородська стала найкращою пасуючою Ліги націй
Дар'я Шаргородська
volleyballworld.com

Українка Дар'я Шаргородська увійшла до Dream Team Ліги націй-2026, отримавши звання найкращої пасуючої турніру.

За підсумками основного раунду українська волейболістка віддала 410 результативних передач - це найкращий показник серед усіх гравчинь її амплуа.

Для Шаргородської цей сезон став дебютним у Лізі націй і одразу історичним. Українська пасуюча впевнено керувала грою збірної, допомігши команді здобути три перемоги в основному раунді.

Зазначимо, що із цього сезону організатори змінили принцип формування символічної збірної: тепер Dream Team визначають виключно за статистичними показниками, без голосування вболівальників. Винятком залишається лише звання найціннішої гравчині (MVP), яке буде присуджене після завершення плейоф.

Читайте також :
Відео Фото Україна врятувалася від вильоту – чи заслужено? Підсумки жіночої Ліги націй

Нагадаємо, що протягом третього ігрового тижня Ліги націй збірна України поступилася Італії з рахунком 3:1, зазнала фіаско від країни-господарки турніру Китаю (0:3), програла Домініканській Республіці (2:3) та в заключному поєдинку здобула звитягу над Бельгією 3:2.

Ліга націй з волейболу

Ліга націй з волейболу

Збірна України оголосила заявку на третій ігровий тиждень Ліги націй
Україна врятувалася від вильоту – чи заслужено? Підсумки жіночої Ліги націй
Визначилися всі учасники плейоф жіночої Ліги націй-2026
Було непросто, але ми вижили: тренер жіночої збірної України – про перемогу над Бельгією в Лізі націй
Україна виграла вирішальний матч у Лізі націй за збереження прописки в еліті

Останні новини