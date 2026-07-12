Визначилися всі учасники плейоф жіночої Ліги націй-2026

У неділю, 12 липня, завершується основний раунд жіночої Ліги націй 2026 року з волейболу. Попри те, що зіграні ще не всі матчі, всі 8 учасників плейоф турніру уже визначилися.

Гарантоване місце у плейоф мали господарі заключної частини турніру, збірна Китаю. До них доєднаються 7 кращих команд основного раунду – США, Італія, Бразилія, Туреччина, Канада, Нідерланди та Японія.

Фінальний раунд Ліги націй-2026 відбудеться з 22 до 26 липня. Нагадаємо, збірна України у неділю вранці перемогла Бельгію 3:0 та гарантувала собі збереження прописки в Лізі націй. Наразі українки посідають 16 місце з 18 команд у турнірній таблиці. Команда Якуба Глушака вже точно не опуститься на 18 місце, яке означає виліт з турніру.