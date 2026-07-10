Україна програла Домініканській Республіці в матчі життя Ліги націй

У п'ятницю, 10 липня, жіноча збірна України з волейболу провела черговий матч в основному раунді Ліги націй-2026, де поступилася команді Домініканської Республіки.

Зустріч завершилася з рахунком 2:3.

Це було надважливе протистояння в боротьбі за збереження прописки в еліті. До гри шанси обох команд на перемогу вважались рівними, проте початок видався жахливим для "синьо-жовтих", які у двох партіях не змогли нав'язати боротьбу.

Вони поступались 7:11 й у третій. Після цього підопічні Якуба Глушака змогли зібратись і вирвали перемогу.

"Синьо-жовті" впевнено забрали четвертий сет, тож доля протистояння вирішувалась у п'ятій партії. В ній українки перемагали 3:1 на початку, але не змогли все ж таки оформити камбек, зазнавши прикрої поразки.

Ліга націй з волейболу-2026

Жінки

Україна – Домініканська Республіка 2:3 (16:25, 17:25, 25:22, 25:19, 13:15)

Зазначимо, що напередодні "синьо-жовті" поступились Китаю. Та гра завершилась у трьох партіях.

У турнірній таблиці Ліги націй наша збірна опустилась на 16-ту позицію з 18-ти. У "синьо-жовтих" дві перемоги над Німеччиною і Таїландом при дев'яти поразках.

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В останньому турі Україна гратиме з Бельгією. Матч відбудеться 12 липня та розпочнеться о 6:00 за київським часом.