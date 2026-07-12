Було непросто, але ми вижили: тренер жіночої збірної України – про перемогу над Бельгією в Лізі націй

Головний тренер жіночої збірної України Якуб Глушак після вирішальної за прописку в елітному дивізіоні перемоги над Бельгією в останньому турі основного раунду Ліги націй-2026 заявив, що задоволений виступами своєї команди, хоч і було складно цього досягнути.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Як я себе почуваю...Дуже задоволений, бо останні тижні були важкими. Було чимало стресу. Ми робили все найкраще, щоб залишитися у Лізі націй. Тож, так, чимало стресу, небагато сну вночі, але я задоволений.

Гадаю, останній матч показав всім, на що ми здатні, що ми здатні грати у гарний волейбол. З цим я і хочу привітати нашу команду. Знаю, що було непросто, але ми вижили і разом досягли нашої мети".

Також він нагадав про чемпіонат Європи, який "синьо-жовті" розпочнуть 21 липня матчем проти Болгарії (18:00 – за київським часом).

"Тепер треба відпочити. Повернутися додому і очистити наш мозок. Це були важкі тижні у Лізі націй. Так, у нас ще попереду чемпіонат Європи, і ми будемо готувати команду до цього. Хочемо й там досягти чогось великого. Будемо готувати команду крок за кроком. Казав про це команді: крок за кроком, але ми будемо досягати наших цілей. Сьогодні проти Бельгії ми їх досягли, залишившись у Лізі націй. Якими у нас будуть цілі на чемпіонат Європи я не скажу, але я переконаний, що з цією командою ми здатні досягти їх".

Нагадаємо, що протягом третього ігрового тижня Ліги націй збірна України поступилася Італії з рахунком 3:1, зазнала фіаско від країни-господарки турніру Китаю (0:3), програла Домініканській Республіці (2:3) та в заключному поєдинку здобула звитягу над Бельгією 3:2.