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Україна U-20 – бронзовий призер чемпіонату України

Микола Дендак — 13 квітня 2025, 18:20
Україна U-20 – бронзовий призер чемпіонату України
ВК Епіцентр-Подоляни

Епіцентр-збірна України U-20 стала бронзовим призером чемпіонату України з волейболу сезону-2024/25.

У вирішальному матчі команда перемогла МХП-Вінницю з рахунком 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:22).

У підсумку серія за третє місце завершилася з рахунком 3:1. При тому першу гру серії виграли саме вінничани, але потім Україна U-20 виграла три матчі поспіль.

Що цікаво, в основному етапі чемпіонату України у підсумкові таблиці вище була розташована саме МХП-Вінниця. Вона випередила юнацьку збірну на 1 очко.

Суперліга з волейболу – плейоф
Бронзовий фінал, четвертий матч
13 квітня

Україна U-20 – МХП-Вінниця 3:1 (25:19, 22:25, 25:21, 25:22)
Рахунок у серії: 3:1

Зауважимо, що чемпіоном України став Єпіцентр-Подоляни. Для Епіцентра – це третій трофей у сезоні 2024-2025. Раніше підопічні Флавіо Гулінеллі виграли Суперкубок України та національний Кубок.

Нагадаємо, напередодні визначилися бронзові призерки жіночої Суперліги, а також чемпіон, яким став клуб Буковинка.

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