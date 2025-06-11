Україна перемогла США: огляд першої в історії перемоги в Лізі націй

Збірна України з волейболу здобула першу в історії перемогу в Лізі націй. "Синьо-жовті" обіграли команду США, яка на Олімпіаді-2024 здобула бронзові нагороди.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0. Українці в напруженій боротьбі виграли всі три сети, а капітан суперників після матчу розхвалив якість подачі українських волейболістів.

Огляд гри

Ліга націй-2025

Груповий етап, 11 червня

Україна – США 3:0 (25:22, 25:20, 25:23)

Цього сезону Міжнародна федерація волейболу збільшила список учасників з 16 до 18. Команди розділили на три пули по шість збірних. Кожна команда на груповому етапі проведе по 12 матчів, після чого визначаться вісім країн, які вийдуть у плейоф.

Після США Україна зіграє ще три матчі в цей ігровий тиждень: проти Куби (13 червня), Бразилії (14 червня) та Ірану (15 червня). З повним розкладом ігор українців на турнірі можна ознайомитись ТУТ.

Нагадаємо, у межах підготовки до ЛН-2025 збірна України зіграла на міжнародному турнірі Silesia Cup-2025. У першому турі підопічні Рауля Лосано переграли збірну Польщі, у другому поступились команді Німеччини, а у третьому були сильнішими за Болгарію.