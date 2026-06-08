Два сети – це не перемога: тренер збірної України відреагував на прикру поразку від Франції в Лізі націй

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак висловився про поразку своєї команди від Франції в Лізі націй після двох перших виграних сетів.

Його слова передає Суспільне Спорт.

Фахівець заявив, що його підопічні вже не вперше втрачають концентрацію після успішного старту. Він запевнив, що команда працюватиме над цим аспектом і підбив підсумки виступів "синьо-жовтих" після першого ігрового тижня в дебютній для них Лізі націй.

"Ми не можемо думати, що два сети – це перемога. Кінець матчу – це коли ти виграєш три партії. Цей матч, а також ігри проти Японії та Німеччини показали, що коли ми ведемо в рахунку – втрачаємо фокус, перестаємо бути агресивними. Це те, що нам треба змінити, щоб грати кращий волейбол і здобувати більше перемог. Після другого сету тренер Франції зробив деякі заміни – це зробило різницю. Діагональна почала атакувати як скажена, набрала багато очок. Ми не змогли знайти варіант, як її зупинити. Я засмучений, бо це не перший раз, коли ми опинилися в такій ситуації – і не закрили матч. Це урок для нас перед наступним тижнем. Мабуть, ніхто не очікував перед початком турніру, що ми поїдемо звідси з перемогою – саме тому я завжди намагаюся шукати позитив. Та перемога – і є позитив, а ще ми набрали ще одне очко сьогодні. Я думаю, ми на правильному шляху, щоб показати хорошу гру в наступному тижні", – сказав Глущак.

Зазначимо, що після чотирьох турів збірна України посідає 15-те місце в турнірній таблиці. Вона набрала три залікові бали.

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Наступну гру "синьо-жовті" проведуть 17 червня. Їм протистоятиме національна команда Таїланду.