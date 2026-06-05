Це надзвичайне відчуття: Міленко – про історичну перемогу в Лізі націй

Догравальниця жіночої збірної України з волейболу Олександра Міленко висловилась про історичну перемогу над Німеччиною в Лізі націй.

Її слова передає Суспільне Спорт.

Найрезультативніша гравчиня поєдинку (22 очка) заявила, що надзвичайно щаслива. Після першого тріумфу для "синьо-жовтих" на такому рівні вона була дуже емоційною та подякувала фанатам за підтримку.

"Це надзвичайне відчуття. Я хочу плакати, бо виграти щось на такому рівні – це щось неможливе для нас. Було до цього, бо тепер це можливо. Коли Німеччина повернулася у гру, чи відчували, що все втрачено? Ні, ми не підходили до цього таким чином. Намагалися знайти сили, енергію, отримувати задоволення та поважати партнерок по команді. Ми хотіли, аби команда повернулася. Справа не в тому, чи ми вірили в камбек – ми вірили в команду. Це просто щось неймовірне. Любі друзі, любі українці, дякуємо за підтримку. Ця перемога – ваша, України. Обожнюємо вас, продовжуйте дивитися. Слава Україні", – сказала Міленко.

Зазначимо, що українські волейболістки здолали німкень у п'яти сетах. У вирішальній партії вони змогли вирвати перемогу з рахунком 15:13.

Наступний матч команда Якуба Глушака в Лізі націй проведе 5 червня проти збірної Японії. Він розпочнеться о 23:30 за київським часом.