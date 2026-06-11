Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Турнірна таблиця Ліги націй після першого туру: яке місце в України

Денис Іваненко — 11 червня 2026, 09:02
Турнірна таблиця Ліги націй після першого туру: яке місце в України
Збірна України з волейболу
ФВУ

У ніч із 10 на 11 червня завершився перший тур волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних.

Його програму закрив поєдинок між збірними Канади та Німеччини. Команди видали конкурентні п'ять сетів і врешті-решт перемогу святкували представники Європи.

Збірна України у стартовому матчі поступилась Японії з рахунком 0:3. "Синьо-жовті" наразі посідають передостаннє місце, випереджаючи лише Кубу за додатковими показниками.

Турнірна таблиця Ліги націй
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що Україна відкриє другий ігровий день матчем проти Китаю. Він розпочнеться об 11:30 за київським часом.

Читайте також :
Це був дуже складний матч: головний тренер Японії – про перемогу над Україною у першому матчі Ліги націй
волейбол Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

волейбол

Турнірна таблиця Ліги націй після першого змагального тижня: яке місце в України
Два сети – це не перемога: тренер збірної України відреагував на прикру поразку від Франції в Лізі націй
Україна втратила одну позицію в турнірній таблиці Ліги націй
Збірна України посідає 14-те місце в Лізі націй після поразки від Японії
Тренер збірної України оцінив історичну перемогу "синьо-жовтих" у Лізі націй

Останні новини