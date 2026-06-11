Турнірна таблиця Ліги націй після першого туру: яке місце в України

У ніч із 10 на 11 червня завершився перший тур волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних.

Його програму закрив поєдинок між збірними Канади та Німеччини. Команди видали конкурентні п'ять сетів і врешті-решт перемогу святкували представники Європи.

Збірна України у стартовому матчі поступилась Японії з рахунком 0:3. "Синьо-жовті" наразі посідають передостаннє місце, випереджаючи лише Кубу за додатковими показниками.

Турнірна таблиця Ліги націй Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що Україна відкриє другий ігровий день матчем проти Китаю. Він розпочнеться об 11:30 за київським часом.