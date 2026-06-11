Турнірна таблиця Ліги націй після першого туру: яке місце в України
Збірна України з волейболу
ФВУ
У ніч із 10 на 11 червня завершився перший тур волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних.
Його програму закрив поєдинок між збірними Канади та Німеччини. Команди видали конкурентні п'ять сетів і врешті-решт перемогу святкували представники Європи.
Збірна України у стартовому матчі поступилась Японії з рахунком 0:3. "Синьо-жовті" наразі посідають передостаннє місце, випереджаючи лише Кубу за додатковими показниками.
Зазначимо, що Україна відкриє другий ігровий день матчем проти Китаю. Він розпочнеться об 11:30 за київським часом.