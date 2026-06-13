Турнірна таблиця Ліги націй після третього ігрового дня: яке місце в України
Збірна України з волейболу
ФВУ
У ніч із 12 на 13 червня завершився третій ігровий день волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних.
Його програму закрив поєдинок між збірними Туреччини та Франції. Він закінчився сенсаційною перемогою турків у трьох сетах.
Національна команда України напередодні здолала Кубу з рахунком 3:0. "Синьо-жовті" наразі посідають четверту сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі дві перемоги після трьох зіграних матчів.
Зазначимо, що наступний поєдинок на турнірі збірна України проведе 14 червня проти Польщі. Він розпочнеться о 8:00 за київським часом.