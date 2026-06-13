Турнірна таблиця Ліги націй після третього ігрового дня: яке місце в України

У ніч із 12 на 13 червня завершився третій ігровий день волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних.

Його програму закрив поєдинок між збірними Туреччини та Франції. Він закінчився сенсаційною перемогою турків у трьох сетах.

Національна команда України напередодні здолала Кубу з рахунком 3:0. "Синьо-жовті" наразі посідають четверту сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі дві перемоги після трьох зіграних матчів.

Турнірна таблиця Ліги націй Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що наступний поєдинок на турнірі збірна України проведе 14 червня проти Польщі. Він розпочнеться о 8:00 за київським часом.