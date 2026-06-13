Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Турнірна таблиця Ліги націй після третього ігрового дня: яке місце в України

Денис Іваненко — 13 червня 2026, 09:36
Турнірна таблиця Ліги націй після третього ігрового дня: яке місце в України
Збірна України з волейболу
ФВУ

У ніч із 12 на 13 червня завершився третій ігровий день волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних.

Його програму закрив поєдинок між збірними Туреччини та Франції. Він закінчився сенсаційною перемогою турків у трьох сетах.

Національна команда України напередодні здолала Кубу з рахунком 3:0. "Синьо-жовті" наразі посідають четверту сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму активі дві перемоги після трьох зіграних матчів.

Турнірна таблиця Ліги націй
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що наступний поєдинок на турнірі збірна України проведе 14 червня проти Польщі. Він розпочнеться о 8:00 за київським часом.

Читайте також :
Тренер збірної України: Дуже раді тому, як зіграли зараз
волейбол Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

волейбол

Турнірна таблиця Ліги націй після першого туру: яке місце в України
Турнірна таблиця Ліги націй після першого змагального тижня: яке місце в України
Два сети – це не перемога: тренер збірної України відреагував на прикру поразку від Франції в Лізі націй
Україна втратила одну позицію в турнірній таблиці Ліги націй
Збірна України посідає 14-те місце в Лізі націй після поразки від Японії

Останні новини