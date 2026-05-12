Влада Ірану конфіскувала майно "Азіатського Марадони"

Влада Ірану у понеділок, 11 травня, конфіскувала кілька об'єктів нерухомості, які пов'язують із колишнім півзахисником Баварії та екскапітаном збірної Ірану Алі Карімі.

Про це повідомляє агентство Alarabiya News.

За рішенням суду було вилучено шість об'єктів нерухомості – два комерційні приміщення та чотири житлові будинки. У документі зазначається, що майно конфіскували "на користь народу".

Наразі Карімі проживає за межами Ірану та відкрито критикує чинну владу країни. Колишній футболіст Баварії, який під час ігрової кар'єри отримав прізвисько "Азіатський Марадона", неодноразово підтримував антиурядові протести у соцмережах, а також висловлювався на користь монархічної системи, поваленої внаслідок ісламської революції.

Раніше влада Ірану попереджала, що особи, яких вважають загрозою національній безпеці, можуть зіткнутися з конфіскацією майна на тлі внутрішньополітичної напруги та протестів у країні.

Зазначимо, що Алі Карімі виступав за Баварію у 2005–2007 роках. Разом із мюнхенським клубом він виграв чемпіонат Німеччини (2005/06) та ставав володарем Кубка країни (2005/06). У 2014 році Карімі оголосив про завершення кар'єри.

