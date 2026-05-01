Трамп змінив думку про участь збірної Ірану в ЧС-2026

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп висловився щодо участі збірної Ірану в чемпіонаті світу 2026 року.

Слова 79-річного політика передає RMC Sport.

Трампа попросили прокоментувати заяву президента ФІФА Джанні Інфантіно, який підтвердив участь Ірану в ЧС-2026.

"Якщо Джанні Інфантіно так сказав, то я не проти. Він говорив про це. Я сказав йому: "Робіть, що хочете. Ви можете допустити їх. Але вам не обов'язково їх допускати. У них, мабуть, хороша команда. Хоча насправді в це важко повірити. Але я думаю, що ми повинні дозволити їм зіграти", – сказав Трамп.

Раніше президент США назвав недоцільною участь національної збірної Ірану в чемпіонаті світу. Ці висловлювання Трампа викликали обурення керівників Ірану, які погрожували бойкотом Мундіалю.

Зазначимо, що збірна Ірану на чемпіонаті світу 2026 потрапила до групи B, де також знаходяться команди Бельгії, Нової Зеландії та Єгипту. Усі матчі Іран має зіграти на стадіонах США.

Чемпіонат світу 2026 року триватиме з 11 червня по 19 липня. Футбольні матчі проходитимуть на стадіонах трьох країн: Мексики, США та Канади.