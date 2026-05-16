ФІФА зустрінеться з іранцями щодо виступу на чемпіонаті світу-2026

Генеральний секретар ФІФА Маттіас Графстрем проведе зустріч із представниками Федерації футболу Ірану в Стамбулі, щоб запевнити на вирішенні всіх проблем щодо їхньої участі на чемпіонаті світу-2026.

Про це повідомляє Reuters з посиланням на власні джерела.

Участь збірної Ірану на ЧС-2026 опинилася під питанням після того, як США та Ізраїль наприкінці лютого завдали ударів по країні. Згідно з календарем, іранська команда має провести всі три матчі групового етапу на території Сполучених Штатів.

Додаткові труднощі виникли після відмови у в'їзді до Канади президенту іранської федерації Мехді Таджу, який мав відвідати конгрес ФІФА у Ванкувері. Причиною відмови стали його зв'язки з Корпусом вартових ісламської революції (КВІР).

США та Канада, які разом із Мексикою приймають турнір, класифікують КВІР як терористичну організацію та заявляють про неможливість допуску осіб, пов'язаних із цим формуванням.

Заступник міністра закордонних справ Ірану з правових та міжнародних питань Казем Гарібабаді заявив, що ФІФА зобов'язана забезпечити в'їзд для всіх делегацій. За його словами, збірна Ірану виборола право на участь за спортивним принципом, а будь-які перешкоди для гравців чи офіційних осіб порушуватимуть дух чемпіонату світу та зашкодять авторитету самого турніру.

Джерело зазначає, що ФІФА співпрацює з профільними відомствами для забезпечення безпечних умов для всіх учасників. Водночас президент ФІФА Джанні Інфантіно відхилив прохання Ірану перенести їхні матчі до Мексики, наполігши на дотриманні початкового розкладу.

Нагадаємо, що президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж раніше заявив, що національна команда досі не отримала американських віз для участі в чемпіонаті світу 2026.