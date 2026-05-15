Іран не отримав американських віз перед стартом ЧС-2026

Президент Федерації футболу Ірану Мехді Тадж заявив, що національна команда досі не отримала американських віз для участі в чемпіонаті світу 2026.

Про це повідомляє Al Jazeera.

Очільник федерації сподівається на допомогу ФІФА у вирішенні цього питання, адже до початку Мундіалю залишається менше місяця.

"Завтра або післязавтра у нас відбудеться вирішальна зустріч із ФІФА. Вони повинні надати нам гарантії, тому що питання з візами досі не вирішене. Ми не отримали жодної інформації від іншої сторони про те, кому візи були схвалені. Жодної візи поки не видано", – сказав Тадж.

Очікувалося, що у рамках процесу отримання віз гравці збірної поїдуть до столиці Туреччини Анкари для зняття відбитків пальців.

"Гравці повинні поїхати до Анкари для зняття відбитків пальців, але ми намагаємося організувати це в Анталії, щоб не було потреби їхати до Анкари", – заявив президент Федерації Ірану.

У середу в Ірані відбулася церемонія проводів команди на чемпіонат світу з футболу 2026 року, який спільно прийматимуть США, Мексика та Канада. Під час ЧС-2026 національна збірна Ірану буде базуватися в Тусоні, штаті Аризоні.

Іранці розпочнуть свій виступ на Мундіалі 15 червня в Лос-Анджелесі матчем проти Нової Зеландії, а потім зіграють у групі G проти Бельгії та Єгипту.

Раніше Іран підтвердив участь у ЧС-2026, але висунув організаторам нові вимоги.