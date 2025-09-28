Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Вдруге поспіль: Італія – переможець чемпіонату світу 2025

Микола Дендак — 28 вересня 2025, 15:25
Вдруге поспіль: Італія – переможець чемпіонату світу 2025

Сьогодні, 28 вересня, відбувся фінальний матч чемпіонату світу 2025 року з волейболу, в якому Італія перемогла команду Болгарії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Італійці підтвердили свій статус фаворитів у перших двох сетах, в яких команда не залишила шансів супернику. Болгарія зуміла відігратися в третьому сеті, але Італія дуже швидко довела гру до перемоги.

У підсумку Італійці захистили свій статус чемпіонів. На попередньому ЧС-2022 Італія у фіналі здолала команду Польщі, яка цього разу здобула бронзу.

Чемпіонат світу з волейболу 2025
Фінал, 28 вересня

Болгарія – Італія 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25)

Нагадаємо, Україна завершила боротьбу на турнірі на третьому місці в групі F з трьома очками за перемогу над Алжиром у другому турі. Саме Італія вибила Україну зі змагання.

волейбол збірна Болгарії Збірна Італії з волейболу Чемпіонат світу з волейболу-2025

Збірна Італії з волейболу

Італія обіграла Польщу на шляху у фінал ЧС-2025
Італія стала першим півфіналістом чемпіонату світу-2025
Італія стала черговим чвертьфіналістом чемпіонату світу-2025
Догравальник збірної Італії прокоментував перемогу над Україною на ЧС-2025
Дива не трапилося. Україна програла Італії та вилетіла з ЧС-2025

Останні новини