Вдруге поспіль: Італія – переможець чемпіонату світу 2025
Сьогодні, 28 вересня, відбувся фінальний матч чемпіонату світу 2025 року з волейболу, в якому Італія перемогла команду Болгарії.
Поєдинок завершився з рахунком 3:1.
Італійці підтвердили свій статус фаворитів у перших двох сетах, в яких команда не залишила шансів супернику. Болгарія зуміла відігратися в третьому сеті, але Італія дуже швидко довела гру до перемоги.
У підсумку Італійці захистили свій статус чемпіонів. На попередньому ЧС-2022 Італія у фіналі здолала команду Польщі, яка цього разу здобула бронзу.
Чемпіонат світу з волейболу 2025
Фінал, 28 вересня
Болгарія – Італія 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25)
Нагадаємо, Україна завершила боротьбу на турнірі на третьому місці в групі F з трьома очками за перемогу над Алжиром у другому турі. Саме Італія вибила Україну зі змагання.