Вдруге поспіль: Італія – переможець чемпіонату світу 2025

Сьогодні, 28 вересня, відбувся фінальний матч чемпіонату світу 2025 року з волейболу, в якому Італія перемогла команду Болгарії.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1.

Італійці підтвердили свій статус фаворитів у перших двох сетах, в яких команда не залишила шансів супернику. Болгарія зуміла відігратися в третьому сеті, але Італія дуже швидко довела гру до перемоги.

У підсумку Італійці захистили свій статус чемпіонів. На попередньому ЧС-2022 Італія у фіналі здолала команду Польщі, яка цього разу здобула бронзу.

Чемпіонат світу з волейболу 2025

Фінал, 28 вересня

Болгарія – Італія 1:3 (21:25, 17:25, 25:17, 10:25)

Нагадаємо, Україна завершила боротьбу на турнірі на третьому місці в групі F з трьома очками за перемогу над Алжиром у другому турі. Саме Італія вибила Україну зі змагання.