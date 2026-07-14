Лосано: Головне завдання України – Олімпіада-2028

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано розповів про головне турнірне завдання команди на Лігу націй-2026.

Слова фахівця наводить Sport.ua.

"Наша мета – поліпшити своє місце у рейтингу FIVB. Саме тому ми прагнемо перемагати у матчах Ліги націй. Щоб уперше кваліфікуватися на Олімпійські ігри 2028 року, нам потрібно увійти до вісімки найкращих у рейтингу FIVB. Це головне завдання України", – заявив Лосано.

Також тренер оцінив суперників по третьому ігровому тижню Ліги націй-2026:

"Це чотири рівноцінні та складні матчі. У рейтингу FIVB ми всі практично займаємо однакові позиції. Це означає, що рівень у нас приблизно однаковий. Перший матч завжди важкий, оскільки його доводиться грати на відносно незнайомому майданчику. До того ж, доводиться враховувати фізичну та психологічну втому від чотирьох матчів поспіль", – додав Лосано.

Зазначимо, що на другому тижні Ліги націй-2026 українці програли Болгарії, до цього перемогли Бразилію, Італію та Канаду. "Синьо-жовті" завершили другий тиждень на 5 місці в турнірній таблиці та вже гарантували собі збереження прописки в турнірі.

На третьому тижні українці зіграють проти Ірану, Сербії, Туреччини та Німеччини. Матчі відбудуться 15, 16, 17 і 19 липня відповідно.