Лосано перед стартом Ліги націй: Ми побачимо, наскільки стали кращими

10 червня чоловіча збірна України з волейболу стартує в новому сезоні Ліги націй поєдинком проти національної команди Японії.

Напередодні першого матчу головний тренер команди Рауль Лосано ексклюзивно для "Чемпіона" розповів про завдання на турнір, готовність збірної після зборів у Маріборі, силу майбутніх суперників та ситуацію з поверненням Олега Плотницького до національної команди.

– Які ваші очікування щодо команди в цій Лізі націй?

– Кожен сезон для національних збірних різний. Усі команди ротують деяких гравців через травми, а інші відпочивають. Це те, що роблять найсильніші країни у волейболі. Україна посідає 16-те місце в рейтингу FIVB. Я хотів би покращити цю позицію у цьому сезоні.

– Ми вже маємо досвід змагань у Лізі націй. У минулому сезоні ми показали, що можемо і вміємо грати з найсильнішими. Цей досвід має допомогти зараз?

–У нас вже був один досвід у цих змаганнях, і це поки єдиний такий досвід. Минулого сезону ми показали видатний виступ. Усі команди хочуть добре виступити тут. Кожен хоче покращуватися та демонструвати високі результати. Україна дуже наполегливо працювала в Маріборі протягом цих тижнів тренувань. Тепер ми побачимо, як граємо, наскільки покращимося як команда.

– Ми починаємо з матчу проти Японії, яку ми перемогли минулого року. Початок завжди важливий. Чого чекаєте від цього матчу?

– Цього сезону Японія у повній силі. Вони інша команда, тому що відновили 8 гравців, які відпочивали минулого сезону. У них дуже хороший рейтинг – п'ята позиція. Втім, ми побачимо, яка команда гратиме краще цього сезону.

– До команди нарешті приєднався Олег Плотницький. Чи побачимо ми його вже в перших іграх в основі?

– До команди приєдналися також Шуров та інші молоді гравці. Усі вони стануть чудовим доповненням до національної збірної. Ми не побачимо Олега у стартовому складі протягом перших кількох матчів, бо він не зміг поїхати. Він чекає на поновлення паспорта.

– Перед Лігою націй ми провели товариські матчі, але здобули перемогу лише в одному з них – над Сербією. Які висновки зробили після цих ігор?

– Ми перемогли Сербію і програли Болгарії та Польщі. Висновки позитивні. Команда покращилася під час цих матчів після восьмимісячної перерви. Деякі гравці отримали багато досвіду, і я бачу їх кращими.