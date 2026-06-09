В України в Лізі націй два шляхи: історичне досягнення або грандіозний провал

Лише рік тому чоловіча збірна України з волейболу вперше в історії виступила в Лізі націй. Виступила настільки яскраво, що 9 місце навіть сприймалося невдачею (топ-8 збірних виходять у плейоф).

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У середу, 10 червня, Україна розпочне свій другий сезон в Лізі націй. І цього разу очікування від команди – вихід у чвертьфінал.

У цьому ж матеріалі Чемпіон розповість, в якому стані підходить команда до турніру, хто буде нашим суперником та чому на українську збірну може очікувати невдача.

Перспективи збірної України

Варіюють десь між історичним успіхом та грандіозним провалом.

Річ у тім, що до команди повертається найбільш зірковий український волейболіст Олег Плотницький, який оголосив про завершення кар'єри у збірній України в березні 2025 року. І важко зрозуміти, як це вплине на "синьо-жовтих".

Олег Плотницький CEV

Згадайте, як він пішов зі збірної. Тоді тривалий час був конфлікт між провідними гравцями та федерацією. Головною причиною стала зміна головного тренера.

Замість латвійця Угіса Крастіньша, який і "виховав" те золоте покоління – очолював команду вісім років – прийшов аргентинець Рауль Лосано, і отримав серйозну проблему.

Одразу 8 збірників не приїхали до національної команди. Це Олег Плотницький, Василь Тупчій, Ілля Ковальов, Дмитро Терьоменко, Горден Брова, Тимофій Полуян, Ян Єрещенко та Віталій Щитков.

Перші п'ятеро взагалі були гравцями основного складу за попереднього наставника. Таким чином з основи золотого покоління у команді був лише центральний блокуючий Юрій Семенюк.

Юрій Семенюк FIVB

А тренер навіть з такими проблемами примудрився виграти Золоту Євролігу 2024 та ще й вперше в історії вийти у Лігу націй – головний турнір у волейболі.

До виступу в Лізі націй повернулися чи не всі попередні лідери – і Щитков, і Тупчій, і Ковальов, і Полуян. Проте не Плотницький. Один з лідерів Перуджі (вже дворазового переможця Ліги чемпіонів) та капітан збірної пішов з національної команди.

Капітаном України став той самий Юрій Семенюк, і збірна з ноги увірвалася до Ліги націй – перемогли 3:0 США, здолали на тайбрейку Кубу, набрали очко у грі з Бразилією та Іраном. Після перших двох ігрових тижнів "синьо-жовті" всерйоз претендували на плейоф – не вистачило однієї перемоги в останніх матчах…

Зараз же до складу повернувся і Плотницький – а це серйозне підсилення в якості, якого так не вистачило минулого сезону. З ним Україна – реальний претендент на плейоф. Але водночас і на виліт – хтозна, як він вплине на команду ментально.

Склад збірної України:

Пасуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай);

Діагональні: Максим Тонконог (Фано, Італія), Василь Тупчій (Барком-Кажани\ Аркада Румунія);

Догравальники: Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Олександр Наложний (Епіцентр-Подоляни), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);

Блокуючі: Андрій Челеняк (Епіцентр-Збірна U-20), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани)

Ліберо: Ярослав Пампушко (Барком-Кажани), Євген Бойко (Решетилівка).

Рауль Лосано дає настанови гравцям збірної України FIVB

Додамо, що перші матчі Плотницький пропустить через проблеми з документами. Навіть якщо всі формальності буде вирішено найближчим часом, волейболіст зможе долучитися до збірної не раніше заключної гри першого ігрового тижня.

"Олег Плотницький досі не отримав паспорт. Він чекає на дзвінок про готовність документа, але поки новин немає. Хороша новина полягає в тому, що цього сезону можна змінювати склад протягом усього турніру. Раніше потрібно було подавати заявку на весь тиждень одразу. Тому якщо Олег отримає паспорт уже завтра 10 червня, теоретично він ще може зіграти проти Польщі. Але, гадаю, це буде складно", – сказав помічник головного тренера Рауля Лосано Агустін Брісколі.

Хто суперники та коли матчі?

Загалом в Лізі націй змагатимуться 18 колективів, включно з "синьо-жовтими". Минулого року турнір покинула збірна Нідерландів, натомість змагатиметься команда Бельгії.

Минулого року до плейоф пройшли Бразилія, Китай, Японія, Польща, Італія, Куба, а також Франція та Словенія.

Цікаво те, що перші 6 поєдинків Україна проведе саме проти команд з цього списку, зокрема, проти переможця попереднього сезону – Польщі.

Розклад матчів збірної України:

Перший ігровий тиждень:

Місце проведення: Ліньї, Китай

10 червня: Україна – Японія

11 червня: Китай – Україна

12 червня: Україна – Куба

14 червня: Україна – Польща

Японію минулого року ми перемогли 3:2, Китай здолали 3:1, Кубу також обіграли (3:2), а ось з поляками востаннє офіційно перетиналися на чемпіонаті Європи 2021, де програли без шансів (0:3).

Для виходу в плейоф команді необхідно здобувати три перемоги (або бодай набрати очки проти японців та кубинців).

Другий ігровий тиждень:

Місце проведення: Любляна, Словенія

24 червня: Україна – Бразилія

25 червня: Україна – Італія

26 червня: Україна – Канада

28 червня: Болгарія – Україна

З бразильцями ми також перетиналися минулого сезону, відібравши у них один бал (2:3). Ідентична ситуація і з Італією (щоправда згодом без шансів програли 0:3 на чемпіонаті світу), Болгарію здолали без проблем, а ось Канаді поступилися, через що і не пройшли в плейоф.

Третій ігровий тиждень:

Місце проведення: Белград, Сербія

15 липня: Україна – Іран

16 липня: Сербія – Україна

17 липня: Туреччина – Україна

19 липня: Україна – Німеччина

Іран обіграв Україну на тайбрейку минулого року, Сербія ж розгромила нас 0:3. Туреччину вже ми не відчули (3:0).

Так і виходить, що з усіх суперників у Лізі націй 2026 незнайомими для нас будуть лише Німеччина та Польща – хоча з обидвома ми часто перетиналися не в ЛН. Загалом суперники дозволяють задивлятися на плейоф. Проте головними будуть перші 6 матчів. Після них і стануть зрозумілими перспективи команди Рауля Лосано.

FIVB

Також важливо відмітити, що після першого тижня в Китаї решту матчів Україна проводитиме в Європі. Це комфортний графік, адже на команду очікує лише один довгий переліт, після чого зручний та знайомий розклад матчів у Європі.

Де дивитися

Офіційним транслятором Ліги націй з волейболу в Україні є Суспільне Спорт. Також матчі української команди будуть доступні на Ютуб-каналі Суспільного.