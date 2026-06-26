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Лосано: Хочемо дарувати хороші емоції українському народові

Олег Дідух — 26 червня 2026, 22:00
Лосано: Хочемо дарувати хороші емоції українському народові
Рауль Лосано
VolleyballWorld

Головний тренер чоловічої збірної України з волейболу Рауль Лосано оцінив гру команди в поєдинку 7 туру Ліги націй проти Канади.

Слова фахівця наводить Суспільне спорт.

"Ми дуже покращилися в сайдаутах. Залишаємося небезпечною командою на подачі й на блоці. Якщо добре граємо сайдаути, тиснемо на подачі й на блоці, іншій команді важко у нас виграти. Українці продовжують битися, і ми хочемо вигравати, аби дарувати хороші емоції українському народові.

Плотницький? Він тренується і грає дуже добре. Добре виступає, бо йому подобається грати з друзями. Він — великий гравець і показав команді цей рівень. Але також він усім допомагає", – заявив тренер.

Нагадаємо, 26 червня збірна України у 7 турі Ліги націй обіграла Канаду 3:1. Плотницький повернувся у збірну України після трирічної перерви.

Збірна України з волейболу Рауль Лосано Ліга націй з волейболу

Рауль Лосано

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