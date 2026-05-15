Основний догравальник збірної України не зіграє у Лізі націй через травму

Догравальник збірної України Тимофій Полуян не зможе взяти участь у матчах Ліги націй-2026 через травму.

Про це він повідомив у коментарі для кореспондента Volleyball.ua.

Волейболіст заявив, що отримав пошкодження зап'ястя. 28-річний волейболіст увійшов до розширеного списку з 20 гравців, але не доєднався до команди на тренувальному зборі у словенському Мариборі. Поки невідомо, хто замінить його у заявці.

Чоловіча Ліга націй з волейболу триватиме з 10 червня до 2 серпня. Свій перший поєдинок у цьому турнірі "синьо-жовті" проведуть проти Японії. Зустріч запланована на 15 червня о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, торік "синьо-жовті" дебютували в Лізі націй та посіли 9-те місце в турнірній таблиці, а Юрій Семенюк став найкращим блокувальником основного раунду.

Зауважимо, що напередодні Тимофій Полуян пішов з грецького клубу АОНС Мілон.