21-річний Челеняк оцінив підготовку збірної України до товариського турніру в Польщі

21-річний центральний блокуючий збірної України Андрій Челеня поділився очікуваннями від товариського турніру в Польщі, що стане важливим етапом підготовки команди до старту в Лізі націй-2026.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"Найбільше працювали над тим, щоб скласти команду всю в єдине. Всі по різним командам були, і щоб скласти, зігратися. Збори пройшли досить добре, нас гарно зустріли, було дуже гарні умови. Тренер хоче, щоб подачу свою максимально подавали, щоб в захисті грали, все хочемо і стараємось це виконувати. Не завжди виходить, але все прийде. Це лише початок зборів. Я думаю ще є час, щоб підготуватись до Ліги націй. Думаю, все вийде. Як складається з подачею? З часом прийде. З часом буде краще", – сказав він.

Також гравець оцінив зміни у складі національної команди перед стартом Ліги націй. До команди повернулися досвідчені Олег Плотницький, Денис Велецький та Владислав Щуров, а також заявки потрапили гравці молодіжної команди Руслан Черватюк та Максим Тонконог.

"Наскільки впевнено почуваюся в збірній? Достатньо впевнено, трішки може ще не вистачає. Вже не такий молодий, як був раніше, але ще відчувається, що є більш досвідчені гравці [у збірній], і тому трохи іноді впевненість пропадає, але є куди прагнути. Настрій в збірній досить хороший, бойовий. Приїхали перемагати. Будемо старатися для цього. І не лише на цьому турнірі, але і в подальшому – у Лізі націй, на чемпіонаті Європи", – розповів Челеня.

Перший матч українців на турнірі у Польщі відбудеться у середу, 20 травня, проти збірної Болгарії

"Синьо-жовті" минулого року дебютувала у Лізі націй, посівши дев'яте місце за підсумками основного етапу та зберігши за собою місце у розіграші турніру-2026.