Зірку збірної Японії заарештували за наркотики перед матчем з Україною

26-річного центрального блокуючого збірної Японії Сюнічіро Сато заарештували за підозрою у зберіганні наркотиків. Через інцидент спортсмена негайно виключили зі складу національної команди.

Офіційну заяву вже оприлюднила Японська асоціація волейболу (JVA), підтвердивши факт арешту та повідомивши про скасування реєстрації гравця у збірній на сезон-2026.

У федерації заявили, що серйозно ставляться до ситуації та перепросили перед уболівальниками за втрату довіри й репутаційний удар по японському волейболу. Наразі справу розслідує поліція.

Сюнічіро Сато вважався одним із ключових гравців збірної Японії та мав бути важливою частиною команди на Лізі націй.

Вже 10 червня японці стартують на турнірі в Китаї матчем проти збірної України. Після цього команда також зіграє проти Польщі, Китаю та Словенії.

