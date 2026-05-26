Збірна України оголосила заявку на Лігу націй-2026

Чоловіча збірна України з волейболу оприлюднила розширену заявку на сезон Ліги націй-2026.

Про це повідомляє пресслужба турніру.

Загалом до списку увійшли 30 волейболістів, проте на кожен окремий поєдинок головний тренер Рауль Лосано, за правилами, заявлятиме до 14 гравців.

Склад збірної України на Лігу націй-2026:

Пасуючі: Юрій Синиця (Хебей), Сергій Євстратов (Леви), Дмитро Долгополов (Нафтохімік), Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни).

Діагональні: Дмитро Шаповал (Аркада), Василь Тупчій (Барком-Кажани), Данило Уривкін (Епіцентр-Подоляни), Максим Тонконог (Фано), Євгеній Бойко (Решетилівка), Олександр Бойко (Тонно Калліпо).

Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос), Тимофій Полуян (Мілон), Олександр Наложний, Микита Лубан (обидва - Епіцентр-Подоляни), Євгеній Кісілюк (Рапід), Едуард Штерик (Епіцентр-Подоляни).

Блокуючі: Микола Куц, Владислав Щуров (обидва - Барком-Кажани), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава), Валерій Тодуа (Бенфіка), Максим Дрозд, Олександр Коваль, Руслан Черватюк, Денис Велецький, Андрій Челеняк (усі - Епіцентр-Подоляни).

Ліберо: Олександр Бойко, Микола Джуль (обидва - Епіцентр-Подоляни), Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

Новий сезон Ліги націй стартує для українців 10 червня поєдинком проти Японії на майданчику в Китаї. Для "синьо-жовтих" це буде другий поспіль старт у престижному турнірі світового волейболу.

Протягом першого ігрового тижня підопічні Рауля Лосано також зустрінуться з господарями турніру китайцями, збірною Куби та чинними чемпіонами з Польщі.

Варто зазначити, що для виходу в раунд плей-оф українській збірній необхідно фінішувати у першій вісімці турнірної таблиці за підсумками основного етапу (у дебютному сезоні Україна посіла 9-те місце).

Нагадаємо, що в рамках підготовки до Ліги націй-2026 збірна України поступилася полякам та перемогла сербів.