Збірна України перемогла Сербію в товариському матчі

Чоловіча збірна України з волейболу перемогла національну команду Сербії у товариському матчі в межах підготовки до Ліги націй-2026

Матч, що відбувся 23 травня у Катовіце, закінчився тріумфом "синьо-жовтих" із рахунком 3:1.

Гра розпочалася з напруженої боротьби: у першому сеті українці вирвали перемогу з рахунком 26:24. У другій партії сербська збірна перехопила ініціативу та впевнено зрівняла рахунок по сетах, вигравши 25:12. Проте українці повернули контроль над грою та без надмірних труднощів виграли два наступні відрізки матчу – 25:16 та 25:19, гарантувавши собі загальну перемогу в поєдинку.

Міжнародні товариські матчі

23 травня

Сербія – Україна 1:3 (24:26, 25:12, 16:25, 19:25)

Чоловіча Ліга націй з волейболу триватиме з 10 червня до 2 серпня. Свій перший поєдинок у цьому турнірі "синьо-жовті" проведуть проти Японії. Зустріч запланована на 15 червня о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, торік "синьо-жовті" дебютували в Лізі націй та посіли 9-те місце в турнірній таблиці, а Юрій Семенюк став найкращим блокувальником основного раунду.