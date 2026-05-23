Збірна України віддала три сети поспіль та поступилась Польщі у товариському матчі

Збірна України поступилася Польщі у товариському матчі, який проходив у межах підготовки до Ліги націй-2026.

"Синьо-жовті" вдало розпочали поєдинок, забравши до свого активу першу партію. Проте поляки зуміли переламати хід зустрічі, вигравши два наступні сети з однаковим рахунком 25:23. У четвертій партії "біло-червоні" остаточно закріпили свою перевагу (25:21) та поставили крапку у цьому спарингу.

Найрезультативнішим серед українців у цьому матчі став Ілля Ковальов, він здобув 15 очок.

Міжнародні товариські матчі

22 травня

Польща – Україна 3:1 (22:25, 25:23, 25:23, 25:21)

Наступний спаринг підопічні Рауля Лосано проведуть 23 травня проти Сербії. Початок зустрічі запланований на 18:00 (за київським часом).

Чоловіча Ліга націй з волейболу триватиме з 10 червня до 2 серпня. Свій перший поєдинок у цьому турнірі "синьо-жовті" проведуть проти Японії. Зустріч запланована на 15 червня о 15:00 за київським часом.

Нагадаємо, торік "синьо-жовті" дебютували в Лізі націй та посіли 9-те місце в турнірній таблиці, а Юрій Семенюк став найкращим блокувальником основного раунду.