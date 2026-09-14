Коли молодці, тоді молодці: блокуючий збірної України – про перемогу над Португалією на ЧЄ-2026
Блокуючий збірної України з волейболу Владислав Щуров прокоментував перемогу над Португалією в 4-му турі групового етапу чемпіонату Європи-2026, наголосивши, що на цьому турнірі немає легких матчів.
Його слова наводить Суспільне Спорт.
"Ми сьогодні зіграли як могли. Знали, що буде важко – тут немає легких матчів. Чемпіонат Європи – це кожен матч як останній, до кінця.
Трохи дали відпочити Василю Тупчію, Юра Семенюк вийшов, розім'яв кістки та й пішов готуватися до Польщі. Всі зіграли, всі – молодці. Коли молодці, тоді молодці.
Що зробило різницю? Немає чогось конкретного. Усі робили свою роботу – це призвело до такого результату. Усі концентрувалися на грі, виконували завдання тренера", – сказав Щуров.
Зазначимо, що "синьо-жовті" в першому турі здолали Ізраїль (3:1). Після цього підопічні Рауля Лосано у трьох сетах переграли Північну Македонію та закрили Болгарію (3:1), першими гарантувавши собі 1/8 фіналу Євро-2026.
"Синьо-жовті" також зіграють на груповому раунді проти Польщі. Зустріч відбудеться 15 вересня, стартовий свисток пролунає о 19:00 за київським часом.