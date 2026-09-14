Коли молодці, тоді молодці: блокуючий збірної України – про перемогу над Португалією на ЧЄ-2026

Блокуючий збірної України з волейболу Владислав Щуров прокоментував перемогу над Португалією в 4-му турі групового етапу чемпіонату Європи-2026, наголосивши, що на цьому турнірі немає легких матчів.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"Ми сьогодні зіграли як могли. Знали, що буде важко – тут немає легких матчів. Чемпіонат Європи – це кожен матч як останній, до кінця.



Трохи дали відпочити Василю Тупчію, Юра Семенюк вийшов, розім'яв кістки та й пішов готуватися до Польщі. Всі зіграли, всі – молодці. Коли молодці, тоді молодці.



Що зробило різницю? Немає чогось конкретного. Усі робили свою роботу – це призвело до такого результату. Усі концентрувалися на грі, виконували завдання тренера", – сказав Щуров.