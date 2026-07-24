Збірна України оголосила заявку на плейоф Ліги націй

Чоловіча збірна України з волейболу визначилася зі складом на раунд плейоф Ліги націй-2026.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

До заявки на чвертьфінальний матч проти Польщі, яка є чинним чемпіоном турніру, потрапили 14 гравців. У порівнянні з останнім тижнем групового етапу, відбулось дві заміни.

До Китаю на перший в історії плейоф для "синьо-жовтих" не поїдуть діагональний Олександр Бойко та пасуючий Сергій Євстратов.

Склад збірної України на плейоф Ліги націй-2026

Пасуючі : Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай);

: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай); Діагональні : Максим Тонконог (Чивітанова), Василь Тупчій (Барком-Кажани);

: Максим Тонконог (Чивітанова), Василь Тупчій (Барком-Кажани); Догравальники : Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);

: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія); Блокуючі : Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани);

: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани); Ліберо: Євгеній Бойко (Решетилівка), Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

Зазначимо, що груповий етап "синьо-жовті" завершили із сімома перемогами у 12 матчах. Вони посіли сьоме місце, а поляки – друге.

Свій чвертьфінальний поєдинок команда Рауля Лосано проведе 30 липня. Він розпочнеться о 14:30 за київським часом.