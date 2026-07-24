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Збірна України оголосила заявку на плейоф Ліги націй

Денис Іваненко — 24 липня 2026, 15:10
Збірна України оголосила заявку на плейоф Ліги націй
Рауль Лосано
VolleyballWorld

Чоловіча збірна України з волейболу визначилася зі складом на раунд плейоф Ліги націй-2026.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

До заявки на чвертьфінальний матч проти Польщі, яка є чинним чемпіоном турніру, потрапили 14 гравців. У порівнянні з останнім тижнем групового етапу, відбулось дві заміни.

До Китаю на перший в історії плейоф для "синьо-жовтих" не поїдуть діагональний Олександр Бойко та пасуючий Сергій Євстратов. 

Склад збірної України на плейоф Ліги націй-2026

  • Пасуючі: Віталій Щитков (Епіцентр-Подоляни), Юрій Синиця (Хебей, Китай);
  • Діагональні: Максим Тонконог (Чивітанова), Василь Тупчій (Барком-Кажани);
  • Догравальники: Олег Плотницький (Перуджа, Італія), Ілля Ковальов (Барком-Кажани), Дмитро Янчук (Панатінаїкос, Греція), Євген Кісілюк (Рапід Бухарест, Румунія);
  • Блокуючі: Максим Дрозд (Епіцентр-Подоляни), Денис Велецький (Епіцентр-Збірна U-20), Юрій Семенюк (Проєкт Варшава, Польща), Владислав Щуров (Барком-Кажани);
  • Ліберо: Євгеній Бойко (Решетилівка), Ярослав Пампушко (Барком-Кажани).

Зазначимо, що груповий етап "синьо-жовті" завершили із сімома перемогами у 12 матчах. Вони посіли сьоме місце, а поляки – друге.

Свій чвертьфінальний поєдинок команда Рауля Лосано проведе 30 липня. Він розпочнеться о 14:30 за київським часом.

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