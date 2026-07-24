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Україна добре грає проти сильних команд: екскапітан "синьо-жовтих" – про матч із Польщею в Лізі націй

Денис Іваненко — 24 липня 2026, 12:29
Україна добре грає проти сильних команд: екскапітан синьо-жовтих – про матч із Польщею в Лізі націй
Збірна України з волейболу
FIVB

Колишній капітан збірної України з волейболу Дмитро Сторожилов поділився очікуваннями від матчу "синьо-жовтих" у чвертьфіналі Ліги націй проти Польщі.

Його слова передає Sport.ua.

Спортсмен вважає, що команда Рауля Лосано здатна здійснити сенсацію у протистоянні з чинними чемпіонами турніру.

"Безумовно, вихід у плейоф – це історична подія як для українського волейболу, так і для України загалом. Дуже чудово, що хлопці впоралися з поставленим завданням, хоча це було далеко не так просто, як здавалося спочатку.

Попереду у нас поляки, але я б не став одразу говорити, що це завдання нам не під силу. Збірна України дуже добре грає проти сильних команд, тому сподіватимемося, що в цьому матчі хлопці покажуть свій максимальний рівень, зроблять усе можливе та зможуть здобути перемогу", – сказав Сторожилов.

Зазначимо, що українська збірна завершила основний етап Ліги націй-2026 на сьомій позицій, вперше в історії потрапивши до плейоф. "Синьо-жовті" у 12 зустрічах здобули сім перемог і зазнали п'яти поразок.

Поляки ж фінішували на другій сходинці. В очному протистоянні підопічні Лосано поступились із рахунком 2:3, хоча виграли перші два сети.

Поєдинок 1/4 фіналу відбудеться 30 липня. Він розпочнеться о 14:30 за київським часом.

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