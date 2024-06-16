Збірна України здолала Хорватію та виграла Золоту Євролігу

Чоловіча збірна України здолала Хорватію у фіналі Золотої Євроліги з волейболу.

Чотирисетовий матч завершився з рахунком 3:1 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25).

Команди виграли по сету на старті поєдинку. Битва за перемогу розгорнулась у третій партії, в якій "синьо-жовті" змогли дотиснути суперника, коли реалізували п'ятий сет-пойнт.

У четвертому сеті українці з перших хвилин захопили лідерство та довели матч до перемоги.

Золота Євроліга-2024

Фінал, 16 червня

Хорватія — Україна 1:3 (25:23, 19:25, 26:28, 19:25)

Нагадаємо, Україна вийшла до фіналу чотирьох, достроково гарантувавши собі третє місце в турнірній таблиці. У півфіналі "синьо-жовті" змогли переграти Чехію.

Зазначимо, що для українців це був другий поспіль фінал Золотої Євроліги. У 2023 році "синьо-жовті" програли вирішальний матч Туреччині на тай-брейку.

Для збірної України це була друга перемога у турнірі. Перша відбулася у 2017 році.