Емоції лише негативні: блокуючий збірної України – про поразку від Польщі на ЧЄ-2026

Блокуючий збірної України з волейболу Владислав Щуров відреагував на поразку від Польщі в останньому матчі групового етапу.

Його слова передає Суспільне Спорт.

"На те вона й найкраща команда світу. Важко зараз щось сказати після гри – емоції лише негативні. Треба усім разом сісти з холодною головою, все обдумати й вирішити, що ми сьогодні зробили не так. Чому такий результат? Ніхто не казав, що буде легко. Ми знали, куди йдемо і проти кого маємо грати. Сталося так, як сталося, і попереду найважче. Треба робити висновки та з холодною головою йти вперед, думати про наступні ігри", – сказав Щуров.

Поступившись полякам, збірна України з 12 очками розташувалася на другій сходинці групи B. Цей матч став для "синьо-жовтих" завершальним на груповому етапі змагань.

Підсумкове місце українців визначиться після матчу Болгарії з Польщею. У випадку перемоги болгар у трьох сетах, українці посядуть третє місце в групі. У інших випадках Україна завершить груповий етап на другій сходинці.

Додамо, що для України це четвертий поспіль вихід у плейоф чоловічого чемпіонату Європи з волейболу. На попередньому турнірі українці дійшли до чвертьфіналу.