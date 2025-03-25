Президент ФВУ: Плотницький відмовився грати за Україну через великі гроші та ризик травмуватися

Президент Федерації волейболу України Михайло Мельник поділився своїми думками щодо рішення Олега Плотницького більше не виступати за збірну України.

Свою реакцію 64-річний українець висловив в інтерв'ю Tribuna.com.

Сьогодні Плотницький дав довгоочікувану відповідь на питання, чи повернеться він до виступів за національну команду. В соцмережах 27-річний волейболіст повідомив, що для нього кар'єра в збірній завершилася.

"Те, що він планує покинути збірну, всі вже знали. Це його рішення. Він зі мною не радився, навіть не повідомляв мене. Якщо хтось думає, що це через мене... Хто зі мною добре знайомий, той в курсі моїх людських якостей. Виправдовуватись ні перед ким не збираюсь, ніколи цього не робив. Але це його рішення. Він заробляє великі гроші, а грати за збірну – ризик отримати травму. Я був готовий до такого рішення", – сказав Мельник.

Президент ФВУ розкрив частину питань, відповіді на які Плотницький вимагав від Федерації.

"На початку року ми включили його в заявку збірної, це був жест доброї волі. Він до останнього не відповідав на виклик, а потім надіслав список запитань. Наприклад, як буде фінансуватись збірна, чи буде медичне страхування. Так, ніби раніше страхування не було, а гравці жили на вокзалах. Ми відповіли, що відповіді на усі запитання надамо у перший день збору, після приїзду всіх гравців. Чи жалію я про це рішення Плотницького? Шкода, що так вийшло, але кожен вибирає свій шлях".

Нагадаємо, що у травні минулого року Олег Плотницький та низка інших гравців відмовилися грати за збірну України. Вони аргументували це необхідністю у відпочинку та відновленні після травм.

У січні всі ці гравці опинилися в розширеній заявці української збірної на весь 2025 рік, а Михайло Мельник заявив, що всі вони повернулися до виступів за національну команду. Проте згодом сам Плотницький спростував цю інформацію.