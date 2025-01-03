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Став відомий розширений склад чоловічої збірної України з волейболу на 2025 рік

Володимир Максименко — 3 січня 2025, 20:53
Став відомий розширений склад чоловічої збірної України з волейболу на 2025 рік
Збірна України з волейболу
CEV.eu

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився з розширеною заявкою на 2025 рік.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

У список увійшли 35 гравців, проте вибір тренерського штабу не є остаточним.

Розширена заявка збірної України

Пасуючі:

  • Віталій Щитков
  • Владислав Диденко
  • Дмитро Долгополов
  • Сергій Єврстратов
  • Юрій Синиця
  • Андрій Стеблецький

Діагональні: 

  • Василь Тупчій
  • Данило Уривкін
  • Віктор Шаповал
  • Олександр Буздуган
  • Володимир Тевкун
  • Максим Тонколог

Догравальники:

  • Олег Плотницький
  • Тимофій Полуян
  • Євген Кісілюк
  • Ілля Ковальов
  • Микита Лубан
  • Олександр Наложний
  • Едуард Штерик
  • Дмитро Янчук

Центральні блокуючі:

  • Максим Дрозд
  • Олександр Коваль
  • Юрій Семенюк
  • Валерій Тодуа
  • Денис Велецький
  • Микола Куц
  • Андрій Рогожин
  • Андрій Челеняк
  • Руслан Черватюк
  • Владислав Щуров

Ліберо:

  • Ярослав Пампушко
  • Олександр Бойко
  • Микола Джуль
  • Андрій Жуков

Зазначимо, що у 2025 році збірна України зіграє у Лізі націй та на чемпіонаті світу з волейболу.

Раніше жіноча команда дізналась суперників по груповому етапу на чемпіонаті світу-2025.

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