Став відомий розширений склад чоловічої збірної України з волейболу на 2025 рік
Збірна України з волейболу
CEV.eu
Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився з розширеною заявкою на 2025 рік.
Про це повідомляє Volleyball.ua.
У список увійшли 35 гравців, проте вибір тренерського штабу не є остаточним.
Розширена заявка збірної України
Пасуючі:
- Віталій Щитков
- Владислав Диденко
- Дмитро Долгополов
- Сергій Єврстратов
- Юрій Синиця
- Андрій Стеблецький
Діагональні:
- Василь Тупчій
- Данило Уривкін
- Віктор Шаповал
- Олександр Буздуган
- Володимир Тевкун
- Максим Тонколог
Догравальники:
- Олег Плотницький
- Тимофій Полуян
- Євген Кісілюк
- Ілля Ковальов
- Микита Лубан
- Олександр Наложний
- Едуард Штерик
- Дмитро Янчук
Центральні блокуючі:
- Максим Дрозд
- Олександр Коваль
- Юрій Семенюк
- Валерій Тодуа
- Денис Велецький
- Микола Куц
- Андрій Рогожин
- Андрій Челеняк
- Руслан Черватюк
- Владислав Щуров
Ліберо:
- Ярослав Пампушко
- Олександр Бойко
- Микола Джуль
- Андрій Жуков
Зазначимо, що у 2025 році збірна України зіграє у Лізі націй та на чемпіонаті світу з волейболу.
Раніше жіноча команда дізналась суперників по груповому етапу на чемпіонаті світу-2025.