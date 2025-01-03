Став відомий розширений склад чоловічої збірної України з волейболу на 2025 рік

Головний тренер збірної України з волейболу Рауль Лосано визначився з розширеною заявкою на 2025 рік.

Про це повідомляє Volleyball.ua.

У список увійшли 35 гравців, проте вибір тренерського штабу не є остаточним.

Розширена заявка збірної України

Пасуючі:

Віталій Щитков

Владислав Диденко

Дмитро Долгополов

Сергій Єврстратов

Юрій Синиця

Андрій Стеблецький

Діагональні:

Василь Тупчій

Данило Уривкін

Віктор Шаповал

Олександр Буздуган

Володимир Тевкун

Максим Тонколог

Догравальники:

Олег Плотницький

Тимофій Полуян

Євген Кісілюк

Ілля Ковальов

Микита Лубан

Олександр Наложний

Едуард Штерик

Дмитро Янчук

Центральні блокуючі:

Максим Дрозд

Олександр Коваль

Юрій Семенюк

Валерій Тодуа

Денис Велецький

Микола Куц

Андрій Рогожин

Андрій Челеняк

Руслан Черватюк

Владислав Щуров

Ліберо:

Ярослав Пампушко

Олександр Бойко

Микола Джуль

Андрій Жуков

Зазначимо, що у 2025 році збірна України зіграє у Лізі націй та на чемпіонаті світу з волейболу.

Раніше жіноча команда дізналась суперників по груповому етапу на чемпіонаті світу-2025.