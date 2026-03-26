Збірна України поступилась Чехії на старті відбору на чемпіонат Європи-2026
Збірна України U-18 розпочала кваліфікаційний раунд чемпіонату Європи-2026 із поразки однолітками із Чехії.
Зустріч завершилась з рахунком 1:3.
Українки змогли нав'язати боротьбу суперницям, проте поступились у перших двох партіях. У третьому сеті Україна проявила характер та змогла скоротити відставання. Проте четверта партія залишилась за Чехією – 26:24.
Найрезультативнішою гравчинею у складі української команди стала Кіра Лісова, яка набрала 18 очок.
Чемпіонат Європи 2026 – U-18
Кваліфікація, група D
26 березня
Чехія U-18 – Україна U-18 3:1 (25:23, 25:22, 24:26, 26:24)
Наступний матч українки зіграють 27 березня проти Хорватії, які у першому турі впевнено обіграли збірну Фарерські острови з рахунком 3:0.
