Російську тенісистку вирубили ударом м’яча у голову під час матчу в Сінгапурі
Російська тенісистка Тетяна Прозорова не змогла завершити виступ на турнірі WTA 500 у Сінгапурі після болючого епізоду під час парного матчу. У другому сеті спортсменка отримала сильний удар м'ячем в обличчя та була змушена припинити гру.
Прозорова виступала на турнірі одразу в одиночному та парному розрядах. У чвертьфіналі парного турніру вона разом із "нейтральною" Софією Лансере грала проти Мію Като та Еллен Перес.
Під час другого сету Като виконала удар по м'ячу, який на великій швидкості прилетів просто в обличчя Прозорової. Росіянка одразу опинилася на корті та не змогла продовжити матч.
Після цього Прозорова була змушена знятися зі змагань. Невдалий епізод фактично достроково завершив її виступ у парному розряді на турнірі в Сінгапурі.
Раніше повідомлялося, що у російської тенісистки Мірри Андрєєвої здали нерви після вильоту з US Open.