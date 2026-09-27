Російську тенісистку вирубили ударом м’яча у голову під час матчу в Сінгапурі

Російська тенісистка Тетяна Прозорова не змогла завершити виступ на турнірі WTA 500 у Сінгапурі після болючого епізоду під час парного матчу. У другому сеті спортсменка отримала сильний удар м'ячем в обличчя та була змушена припинити гру.

Прозорова виступала на турнірі одразу в одиночному та парному розрядах. У чвертьфіналі парного турніру вона разом із "нейтральною" Софією Лансере грала проти Мію Като та Еллен Перес.

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Під час другого сету Като виконала удар по м'ячу, який на великій швидкості прилетів просто в обличчя Прозорової. Росіянка одразу опинилася на корті та не змогла продовжити матч.

Після цього Прозорова була змушена знятися зі змагань. Невдалий епізод фактично достроково завершив її виступ у парному розряді на турнірі в Сінгапурі.

Раніше повідомлялося, що у російської тенісистки Мірри Андрєєвої здали нерви після вильоту з US Open.