Збірна України U-22 здобула першу перемогу на молодіжному Євро-2026

Чоловіча збірна України з волейболу U-22 здобула свою першу перемогу на молодіжному чемпіонаті Європи 2026 року. В другому турі групового етапу українці в п'яти сетах обіграли ровесників із Польщі.

Україна двічі поступалася в рахунку – спершу 0:1, потім 1:2, проте зуміла вирвати вольову перемогу в п'ятій партії.

Чемпіонат Європи U-22 2026 року

2 тур, 30 червня

Україна – Польща – 3:2 (15:25, 25:20, 21:25 25:14, 15:13)

Напередодні українці стартували на Євро-2026 з поразки 0:3 від Ізраїлю. Поразка в матчі проти Польщі означала б достроковий виліт з турніру, тепер же Україна продовжує боротьбу за вихід у наступний раунд.

У третьому турі групового етапу збірна України зіграє з Португалією. Цей поєдинок відбудеться у середу, 1 липня. Початок – о 20:00 за київським часом.