Україна поступилася Ізраїлю на чемпіонаті Європи U-22 з волейболу

Чоловіча збірна України U-22 з волейболу зазнала поразки від Ізраїлю у першому матчі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року.

Підопічні Констянтина Рябухи програли ізраїльській команді 0:3 по сетах.

Чемпіонат Європи U-22 2026 року

Груповий етап, 29 червня

Ізраїль – Україна – 3:0 (25:19, 25:22, 25:20)

Наступна гра відбудеться 30 червня, де українці зіграють проти Польщі. Матч відбудеться о 14:00 за київським часом.

Нещодавно тренерський штаб чоловічої збірної України U-22 з волейболу визначився із заявкою команди на Євро-2026.

Нагадаємо, що в неділю, 28 червня, завершився восьмий тур волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних. Наразі підопічні Рауля Лосано посідають п'яте місце та вже гарантували собі участь у Лізі націй на наступний сезон.