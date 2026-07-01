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Чоловіча збірна України U-22 перемогла Португалію, але покинула Євро-2026

Володимир Слюсарь — 1 липня 2026, 22:12
Чоловіча збірна України U-22 перемогла Португалію, але покинула Євро-2026
Молодіжна збірна України з волейболу U-22
cev.eu

Чоловіча збірна України U-22 з волейболу виграла в Португалії у третьому матчі групового етапу чемпіонату Європи 2026 року.

Підопічні Констянтина Рябухи перемогли португальську команду 3:1 по сетах.

Чемпіонат Європи U-22 2026 року
Груповий етап, 1 липня

Україна – Португалія – 3:1 (25:12, 25:22, 24:26, 25:23)

Для "синьо-жовтих" цей поєдинок став останнім у межах чемпіонату Європи U-22 2026 року. Україна посіла третє місце в групі з 5-ма балами та 2-ма перемогами. Хоча лідери квартету, Ізраїль та Польща, теж виграли по два рази, вони набрали по 6 очок.

Вирішальним стало те, що за перемогу над поляками на тайбрейку українці отримали не 3 очки, а лише 2, що завадило їм піднятися вище.

Нагадаємо, що чоловіча збірна України з волейболу U-22 стартувала на Євро-2026 з поразки 0:3 від Ізраїлю.

Збірна України з волейболу

Збірна України з волейболу

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