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Жіноча збірна України втратила ще одну позицію в турнірній таблиці Ліги націй

Олексій Мурзак — 10 липня 2026, 23:59
Жіноча збірна України втратила ще одну позицію в турнірній таблиці Ліги націй
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У п'ятницю, 10 липня, відбулася ще низка матчів 11-го туру волейбольної Ліги націй серед жіночих збірних.

Так, після поразки від Домініканської Республіки "синьо-жовті" опустилися на 16 місце в турнірній таблиці.

Українки мають дві перемоги над Німеччиною і Таїландом. Загалом підопічні Якуба Глущака зазнали поразок від США, Японії, Франції, Польщі, Нідерландів, Болгарії, Італії, Китаю і Домініканської Республіки.

Standings provided by Sofascore

В останньому турі Україна гратиме з Бельгією. Матч відбудеться 12 липня та розпочнеться о 6:00 за київським часом.

Напередодні Федерація волейболу України (ФВУ) засудила рішення Міжнародної федерації волейболу (FIVB) дозволити збірним Росії повернутися до міжнародних змагань із 2027 року.

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