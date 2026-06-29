Україна піднялась у світовому рейтингу після успішних виступів у Лізі націй

У неділю, 28 червня, завершився другий змагальний тиждень волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних, за результатами якого було оновлено світовий рейтинг.

Про це повідомляє пресслужба Міжнародної федерації волейболу.

Збірна України на цьому відрізку змогла перемогти Бразилію, Італію та Канаду, а також поступилась Болгарії. Завдяки таким результатам "синьо-жовті" піднялись на три сходинки.

Підопічні Рауля Лосано тепер посідають 12 місце. Вони відстають від Сербії лише на 0,45 балів і перебувають зовсім поруч із Німеччиною, яка замикає десятку найсильніших.

Лідерство у світовому рейтингу зберігає збірна Польщі. У трійці також перебувають Італія та США.

Рейтинг чоловічих збірних із волейболу

Польща – 377,54 балів Італія – 367,53 США – 336,49 Японія – 331,21 Словенія – 318,61 Бразилія – 316,79 Франція – 302,68 Болгарія – 274,11 Туреччина – 263,22 Німеччина – 256,59 Сербія – 245,95 Україна – 245,50 Аргентина – 243,72 Канада – 235,85 Бельгія – 218,09

Зазначимо, що після восьми турів Ліги націй "синьо-жовті" посідають п'яту сходинку в турнірній таблиці. Вони здобули п'ять перемог і зазнали трьох поразок.

Наступну гру збірна України проведе 15 липня. Їй протистоятиме національна команда Ірану.