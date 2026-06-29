Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Інше

Турнірна таблиця Ліги націй після другого змагального тижня: яке місце посідає Україна

Денис Іваненко — 29 червня 2026, 11:28
Турнірна таблиця Ліги націй після другого змагального тижня: яке місце посідає Україна
Збірна України з волейболу
ФВУ

У неділю, 28 червня, завершився восьмий тур волейбольної Ліги націй серед чоловічих збірних.

Його програму закрив поєдинок між збірними Словенії та Італії. У чотирьох сетах перемогу святкувала "Скуадра адзурра".

Завдяки цьому результату італійці за кількістю очок змогли наздогнати збірну України, але поступаються за додатковими показниками. Лідером же є Японія, яка виграла всі матчі.

"Синьо-жовті" у восьмому турі поступились Болгарії після серії перемог. Наразі підопічні Рауля Лосано посідають п'яте місце та вже гарантували собі участь у Лізі націй на наступний сезон.

Турнірна таблиця Ліги націй
Standings provided by Sofascore

Зазначимо, що наступну гру збірна України проведе 15 липня. Їй протистоятиме національна команда Ірану.

Читайте також :
Польща та Аргентина зіграли найдовший сет в історії Ліги націй
волейбол Збірна України з волейболу Ліга націй з волейболу

волейбол

Капітан збірної Венесуели зник безвісти після землетрусу
Збірна України поступилась Болгарії у надважливому матчі Ліги націй
Турнірна таблиця Ліги націй після першого змагального тижня: яке місце посідає Україна
Турнірна таблиця Ліги націй після третього ігрового дня: яке місце в України
Турнірна таблиця Ліги націй після першого туру: яке місце в України

Останні новини