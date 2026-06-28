Чоловіча збірна України достроково зберегла місце у Лізі націй на сезон-2027.

Це стало можливим завдяки поразці Куби від Ірану.

Наразі команда має лише 2 залікові бали (2 поразки на тай-брейку), і за 4 тури до завершення вже ніяк не здожене Україну, в активі якої вже 5 перемог, навіть якщо "синьо-жовті" програють всі свої матчі, що залишилися.

Як відомо, напередодні збірна України зазнала поразки від Болгарії у восьмому турі чоловічої Ліги націй 2026 року.

Нагадаємо, на другому тижні Ліги націй-2026 українці перемогли Бразилію, Італію та Канаду. Команда Рауля Лосано за підсумками ігрового тижня точно не опуститься нижче 5 місця в турнірній таблиці.