Решетилівка знову програла Менену та вилетіла з Кубку виклику

Українська волейбольна команда Решетилівка програла бельгійському Менену в другому матчі 1/16 Кубку виклику-2024/25.

Матч завершився з рахунком 3:0 (25:20, 25:20, 25:22).

У першому сеті український клуб вів 14:13, але бельгійці зуміли переломити хід гри. Другий сет завершився з ідентичним рахунком.

У третьому сеті Решетилівка постійно наздоганяла суперника, але Менен вдало втримував перевагу, що і дозволило забрати гру "в суху".

Український клуб після двох поразок покидає турнір.

Кваліфікація Кубку виклику – волейбол

2 раунд, другий матч, 13 листопада

Менен (Бельгія) – Решетилівка (Україна) 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) Перший матч

Нагадаємо, в 1/32 турніру Решетилівка здолала Клаксвік, Житичі-Полісся несподівно поступилися Татру, а Епіцентр-Подоляни впевнено пройшов Пярну та невдовзі зіграє проти болгарської ЦСКА Софії.