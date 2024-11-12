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Решетилівка програла Менену в першому матчі 1/16 фіналу Кубку виклику

Микола Дендак — 12 листопада 2024, 23:11
Решетилівка програла Менену в першому матчі 1/16 фіналу Кубку виклику
ВК Решетилівка

Українська волейбольна команда Решетилівка програла бельгійському Менену в першому матчі 1/16 Кубку виклику-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (29:27, 25:17, 25:20).

У першому сеті українська команда весь час мала перевагу, проте в ендшпілі підпустила суперника занадто близько до себе та віддала сет.

У другому ця невдала серія продовжилася, і Решетилівка так і не змогла нав'язати боротьбу, регулярно віддаючи Менену серії подач.

Третій сет був уже більш конкурентним, проте українцям не вистачило зовсім трохи, щоб зачепитися за нього. У підсумку, впевнена за рахунком перемога бельгійського колективу.

Кваліфікація Кубку виклику
2 раунд, перший матч, 12 листопада

Решетилівка (Україна) Менен (Бельгія) 0:3 (27:29, 17:25, 20:25)

Матч-відповідь відбудеться завтра, 13 листопада. Початок – о 21:30 за київським часом. Щоб не вилетіти, Решетилівці потрібна перемога принаймні з рахунком 3:1.

Нагадаємо, в 1/32 турніру Решетилівка здолала Клаксвік, Житичі-Полісся несподівно поступилися Татру, а Епіцентр-Подоляни впевнено пройшов Пярну та невдовзі зіграє проти болгарської ЦСКА Софії.

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