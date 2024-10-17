Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Волейбол

Решетилівка без проблем пройшла Клаксвік в 1/32 фіналу Кубку виклику

Микола Дендак — 17 жовтня, 22:07
Решетилівка без проблем пройшла Клаксвік в 1/32 фіналу Кубку виклику
ВК Решетилівка

Українська волейбольна команда Решетилівка без проблем здолала фарерський Клаксвік в матчі-відповіді кваліфікації Кубку виклику-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:0 (25:13, 25:20, 25:21).

За підсумками двох зустрічей українці пройшли далі. У першому поєдинку була впевнена перемога з рахунком 3:1.

Кваліфікація Кубку виклику
1 раунд, матч-відповідь, 17 жовтня

Клаксвік (Фарерські острови) Решетилівка (Україна) 0:3 (13:25, 20:25, 21:25)

Нагадаємо, в інших поєдинках турніру Житичі-Полісся несподівно поступилися Татру, а Епіцентр-Подоляни впевнено пройшов Пярну.

волейбол Решетилівка Кубок виклику

Решетилівка

Решетилівка здолала Клаксвік у першому матчі 1/32 фіналу Кубку виклику
Житичі перемогли Решетилівку, збірна України U-20 здолала Буревісник у матчах Суперліги
Решетилівка розгромила Буревісник, Житичі здолали збірну України U-20 у матчах Суперліги
Решетилівка перемогла Тернопіль та посіла 5 місце Суперліги
Дніпро виграв обидва матчі. Результати матчів чоловічої Суперліги

Останні новини