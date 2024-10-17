Житичі-Полісся програли Тарту та завершили виступи в Кубку виклику

Українська волейбольна команда Житичі-Полісся поступилася естонському Тарту в матчі-відповіді кваліфікації Кубку виклику-2024/25.

Поєдинок завершився з рахунком 3:1 (25:21, 25:18, 21:25, 25:20). Зазначимо, що українська команда втратила шанси на вихід в наступний етап вже у другому сеті, адже після поразки в першому матчі з рахунком 3:0 Житичі задовільнила б лише перемога 3:0 або 3:1.

Кваліфікація Кубку виклику

1 раунд, матч-відповідь, 17 жовтня

Житичі-Полісся (Україна) – Тарту (Естонія) 1:3 (21:25, 18:25, 25:21, 20:25)

Нагадаємо, у стартовому турі української Суперліги Житичі у трьох сетах перемогли Решетилівку.