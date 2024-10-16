Епіцентр-Подоляни вдруге переміг Пярну та вийшов у 1/16 Кубку виклику
ВК Епіцентр-Подоляни
Епіцентр-Подоляни переміг естонський Пярну в матчі-відповіді 1/32 фіналу Кубку виклику.
Матч завершився з рахунком 3:1 за сетами. Оскільки українська команда виграла і в першому поєдинку, то вона пробилася до 1/16 турніру.
Кубок виклику-2024/25
Матч-відповідь, 1/32 фіналу, 16 жовтня
Епіцентр-Подоляни – Пярну 3:1 (22:25, 25:15, 25:22, 25:21)
У наступому раунді Епіцентр-Подоляни зіграє проти срібного призера чемпіонату Болгарії – ЦСКА Софія. Матчі відбудуться 12-14 та 19-21 листопада.
Нагадаємо, інший український клуб Житичі-Полісся поступився іншому естонському – Татру.