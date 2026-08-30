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Греція сенсаційно перемогла Францію та вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ

Олексій Мурзак — 30 серпня 2026, 18:59
Греція сенсаційно перемогла Францію та вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ
cev.eu

У неділю, 30 серпня, відбувся перший матч 1/8 фіналу плейоф чемпіонату Європи-2026 з баскетболу, у якому збірна Греції сенсаційно перемогла команду Франції.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Саме Франція була фаворитом протистояння, але лише в 3-му сеті спромоглася набрати 20 очок.

Водночас Греція вперше у своїй історії вийшла у чвертьфінал жіночого Євро з волейболу.

Суперницями Греції в 1/4 фіналу стане переможець пари Сербія – Хорватія, матч яких розпочнеться 30 серпня, о 20:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи з волейболу
Жінки, 1/8 фіналу, 30 серпня

Франція – Греція 0:3 (16:25, 18:25, 20:25)

Як відомо, збірна України на турнірі не змогла подолати груповий етап.

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