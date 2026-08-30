Греція сенсаційно перемогла Францію та вперше в історії вийшла в 1/4 фіналу ЧЄ

У неділю, 30 серпня, відбувся перший матч 1/8 фіналу плейоф чемпіонату Європи-2026 з баскетболу, у якому збірна Греції сенсаційно перемогла команду Франції.

Зустріч завершилася з рахунком 3:0.

Саме Франція була фаворитом протистояння, але лише в 3-му сеті спромоглася набрати 20 очок.

Водночас Греція вперше у своїй історії вийшла у чвертьфінал жіночого Євро з волейболу.

Суперницями Греції в 1/4 фіналу стане переможець пари Сербія – Хорватія, матч яких розпочнеться 30 серпня, о 20:00 за київським часом.

Чемпіонат Європи з волейболу

Жінки, 1/8 фіналу, 30 серпня

Франція – Греція 0:3 (16:25, 18:25, 20:25)

Як відомо, збірна України на турнірі не змогла подолати груповий етап.