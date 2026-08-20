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Прагнемо вийти з групи, а далі подивимося: Глушак – про цілі збірної України на ЧЄ-2026

Олексій Мурзак — 20 серпня 2026, 22:24
Прагнемо вийти з групи, а далі подивимося: Глушак – про цілі збірної України на ЧЄ-2026
Якуб Глушак
RCS

Головний тренер жіночої збірної України з волейболу Якуб Глушак окреслив першочергові цілі команди на чемпіонаті Європи-2026.

Його слова наводить Суспільне Спорт.

"На цей момент, перед початком турніру, наше головне завдання – тримати фокус на кожному окремому матчі. Зараз ми зосереджені на Болгарії; потім почнемо фокусуватися на Греції. Ми хочемо рухатися саме так, крок за кроком.

Звісно, ми прагнемо вийти з групи, а далі вже подивимося, хто буде нашим суперником і проти кого доведеться грати. Я впевнений, що кожен із нас має власні цілі на цей турнір, але, як я вже сказав, потрібно думати крок за кроком. Ми не можемо дивитися занадто далеко вперед, щоб не втратити нашу ментальну готовність", – сказав Глушак.

Раніше тренер зазначив, що його команда підготовлена до турніру і підходить до нього без кадрових втрат.

Напередодні став відомий розклад матчів жіночої збірної України з волейболу на чемпіонаті Європи-2026, який пройде з 21 серпня до 6 вересня в Азербайджані, Туреччині, Чехії та Швеції.

Жіноча збірна України з волейболу

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