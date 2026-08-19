Визначився розклад матчів України на жіночому Євро-2026
ФВУ
Став відомий розклад матчів жіночої збірної України з волейболу на чемпіонаті Європи-2026, який пройде з 21 серпня до 6 вересня в Азербайджані, Туреччині, Чехії та Швеції.
Українки потрапили в групу В, матчі якої відбуватимуться у чеському Брно. Там суперниками українок будуть Чехія, Австрія, Сербія, Болгарія та Греція.
Розклад матчів збірної України:
- 21 серпня, 18:00 Болгарія – Україна
- 22 серпня, 17:00 Україна – Греція
- 24 серпня, 17:00 Україна – Австрія
- 25 серпня, 20:00 Чехія – Україна
- 27 серпня, 17:00 Україна – Сербія
Чотири із шести кращих команд групи вийдуть у стадію плейоф, яка розпочнеться з 1/8 фіналу.
Нагадаємо, в липні збірна України завершила жіночу Лігу націй-2026 на 16 місці в турнірній таблиці, уникнувши вильоту з турніру.