Визначився розклад матчів України на жіночому Євро-2026

Став відомий розклад матчів жіночої збірної України з волейболу на чемпіонаті Європи-2026, який пройде з 21 серпня до 6 вересня в Азербайджані, Туреччині, Чехії та Швеції.

Українки потрапили в групу В, матчі якої відбуватимуться у чеському Брно. Там суперниками українок будуть Чехія, Австрія, Сербія, Болгарія та Греція.

Розклад матчів збірної України:

21 серпня, 18:00 Болгарія – Україна

22 серпня, 17:00 Україна – Греція

24 серпня, 17:00 Україна – Австрія

25 серпня, 20:00 Чехія – Україна

27 серпня, 17:00 Україна – Сербія

Чотири із шести кращих команд групи вийдуть у стадію плейоф, яка розпочнеться з 1/8 фіналу.

Нагадаємо, в липні збірна України завершила жіночу Лігу націй-2026 на 16 місці в турнірній таблиці, уникнувши вильоту з турніру.