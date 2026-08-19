Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Волейбол

Визначився розклад матчів України на жіночому Євро-2026

Олег Дідух — 19 серпня 2026, 18:09
Визначився розклад матчів України на жіночому Євро-2026
ФВУ

Став відомий розклад матчів жіночої збірної України з волейболу на чемпіонаті Європи-2026, який пройде з 21 серпня до 6 вересня в Азербайджані, Туреччині, Чехії та Швеції.

Українки потрапили в групу В, матчі якої відбуватимуться у чеському Брно. Там суперниками українок будуть Чехія, Австрія, Сербія, Болгарія та Греція.

Розклад матчів збірної України:

  • 21 серпня, 18:00 Болгарія – Україна
  • 22 серпня, 17:00 Україна – Греція
  • 24 серпня, 17:00 Україна – Австрія
  • 25 серпня, 20:00 Чехія – Україна
  • 27 серпня, 17:00 Україна – Сербія

Чотири із шести кращих команд групи вийдуть у стадію плейоф, яка розпочнеться з 1/8 фіналу.

Нагадаємо, в липні збірна України завершила жіночу Лігу націй-2026 на 16 місці в турнірній таблиці, уникнувши вильоту з турніру.

Жіноча збірна України з волейболу

Жіноча збірна України з волейболу

Очікування максимальні: Мелюшкіна назвала ціль збірної України на Євро-2026
Жіноча збірна України визначилась із заявкою на чемпіонат Європи-2026
Збірна України завершила міжнародний турнір у Польщі поразкою від Франції
Збірна України поступилась Італії на міжнародному турнірі в Польщі
Жіноча збірна України стартувала з поразки на турнірі в Польщі

Останні новини